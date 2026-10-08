नाना पाटेकर: 38 साल में चार बार काशी से जुड़ा नाना का दिल, दी गई श्रद्धांजलि; वायरल संवादों के बीच आंखें नम

मैंने अपनी 12 मन लकड़ियां रखी हुई हैं, उसी में मुझे जलाना। गीली लकड़ी का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो धुआं उठेगा। लोगों की आंखों में पानी आएगा तो इससे गलतफहमी हो जाएगी कि वो मेरे लिए रो रहे हैं। कम से कम मरते वक्त गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। नाना पाटेकर के निधन पर उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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काशी के लोग नाना पाटेकर और उनकी अदाकारी से दिल से जुड़े थे। 38 साल में वह चार बार बनारस आए। वर्ष 2023 में जब वह 23 वर्षों बाद फिल्म वनवास की शूटिंग के लिए बनारस आए तो उन्होंने काशी में 30 दिन आम पब्लिक के बीच सड़कों और गलियों में शूटिंग की। दशाश्वमेध के कपड़ा व्यापारी गोपाल यादव बताते हैं कि बनारस के लोगों को कभी लगा ही नहीं कि कोई एक्टर बीच सड़क पर शूटिंग कर रहा है, उन्हें लगा कोई आस-पड़ोस का व्यक्ति ही है।हालांकि इसी बीच शूटिंग के दौरान उन्होंने दशाश्वमेध चितरंजन पार्क के पास एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया। इसके बाद एक्टर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। फिल्म की शूटिंग अस्सी घाट समेत अन्य घाटों पर भी हुई थी।वर्ष 2000 में फिल्म आंच की शूटिंग के लिए नाना पाटेकर चौबेपुर क्षेत्र के छितौनी गांव पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात गांव के संतोष मूरत सिंह से हुई। नाना की संतोष से दोस्ती के बाद वह उन्हें अपने साथ मुंबई ले गए। संतोष ने नाना के घर पर 12 वर्षों तक खाना बनाने का काम किया। इस दौरान एक्टर बाटी-चोखा से लेकर बनारसी कचौड़ी-जलेबी के भी शौकीन हो गए। संतोष मूरत सिंह बताते हैं कि एक्टर को साग और हरी सब्जियां काफी पसंद थीं। इससे पहले वह करीब 38 साल पहले वर्ष 1988 में किसी शूटिंग के सिलसिले में पहली बार बनारस आए थे, हालांकि तब उन्हें शहर को ज्यादा घूमने का मौका नहीं मिला था।