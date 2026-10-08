युवा संवाद: '2047 क्यों 2026 तक क्यों नहीं?' जेन जी के सवाल पर नितिन नवीन ने दिया पीढ़ी परिवर्तन का जवाब

नितिन नवीन ने छात्राओं से बातचीत करते हुए कहा कि हम अपने युवा को अलग- अलग वर्ग में क्यों बांटते हैं। युवा तो युवा हैं। अल्फा, बीटा, गामा, वी के चक्कर में फंसने नहीं देंगे। ये सभी युवा भारत हैं। नितिन नवीन ने कॉलेज के युवाओं से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अभी लखनऊ में हैं, मैं आपकी बात उनके पास तक पहुंचा दूंगा।







काशी विद्यापीठ में अध्ययनरत तीसरे साल की छात्रा सृष्टि दुबे ने कहा कि जब हम डेवलप इंडिया की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन के युवाओ को सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाया जाता है। हमारे संपूर्ण विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पास क्या योजना है। एक छात्र ने सवाल पूछा कि 2047 में क्यों, 2026 तक ही भारत क्यों नहीं विकसित बना, क्या युवाओं के माइंडसेट में बदलाव नहीं आना चाहिए।





नितिन नवीन ने कहा पीढ़ी परिवर्तन को समझना होगा। अमेरिका और चाइना ने अपने देश को समृद्ध बनाया। भारत में पांच साल की सरकार और पंचवर्षीय योजना बनती है। काशी की जनता ने पहली बार मोदी को नहीं नीति आयोग को चुना। कहा कि आईटी हब हर राज्य और हर जिले में पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश में नोएडा, लखनऊ और काशी है। काशी विश्वनाथ की नगरी आईटी हब बने सरकार को सुझाव देंगे।