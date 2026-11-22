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सुल्तानपुर। हवाई हमले की चेतावनी, सायरन की आवाज और फिर ब्लैकआउट। इसके बाद राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारी। आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा और विभागों की तत्परता परखने के लिए रविवार शाम छह बजे पुलिस लाइन परिसर में सिविल डिफेंस एयर रेड/ब्लैकआउट मॉक एक्सरसाइज-2026 का आयोजन किया गया। इसमें हवाई हमले से लेकर आग बुझाने, घायलों को सुरक्षित निकालने और प्राथमिक उपचार देने तक की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह के निर्देशन में आयोजित मॉक ड्रिल की अध्यक्षता प्रभारी उपनियंत्रक नागरिक सुरक्षा एवं अपर उपजिलाधिकारी सदर संदीप यादव ने की। अभ्यास के दौरान सबसे पहले हवाई हमले की चेतावनी के लिए करीब दो मिनट तक सायरन बजाया गया। इसके साथ ही निर्धारित क्षेत्रों और स्थलों की बिजली आपूर्ति बंद कर ब्लैकआउट का अभ्यास किया गया। इस दौरान लोगों को सुरक्षित स्थानों और निर्धारित शेल्टर तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी प्रदर्शित की गई। मॉक ड्रिल में हवाई हमले से संभावित नुकसान और आग लगने की स्थिति से निपटने का अभ्यास किया गया। अग्निशमन विभाग की टीम ने फायर एक्सटिंग्विशर और फायर टेंडर की मदद से छोटी-बड़ी आग बुझाने का प्रदर्शन किया। वहीं, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और घायलों को प्राथमिक उपचार देने की प्रक्रिया का अभ्यास किया। इस दौरान पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य, विद्युत, नगर पालिका, नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे। इनके अलावा एनसीसी, एनएसएस, पीआरडी, होमगार्ड, आपदा मित्र और जिला युवा कल्याण विभाग के स्वयंसेवकों ने भी हिस्सा लिया। अपर उपजिलाधिकारी संदीप यादव ने आपात स्थिति में सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी मॉक ड्रिल से आपदा के समय उपलब्ध संसाधनों के उपयोग और राहत-बचाव की तैयारियों को परखा जा सकता है। कार्यक्रम में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी लालचंद्र सरोज समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अंत में मॉक ड्रिल समाप्ति की घोषणा की गई। जिला प्रशासन ने लोगों से आपात स्थिति में घबराने के बजाय प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की।

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