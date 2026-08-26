बिजली नहीं मिलने से आक्रोशित महिलाओं ने सड़क पर बैठकर दिया धरना, VIDEO

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अनपरा नगर से अनपरा गांव में तापीय परियोजना की बाउंड्री के अंदर से गुजरी 11 हजार लाइन के फॉल्ट होने के कारण बीते पांच दिनों से बिजली गुल है। नई लाइन का तार बिछाने में विवाद के कारण अभी तक लाइन नहीं बिछ पाई है। बिजली नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने बुधवार को सड़क पर बैठकर धरना दिया।

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