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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Vijayadashami: Chants of 'Jai Shri Ram' resound as Ravana is slain; thousands gather

विजयादशमी: रावण वध होते ही गूंजे जय श्रीराम के जयकारे, उमड़े हजारों लोग

Tue, 20 Oct 2026 09:38 PM IST
किशन चौबे
Kishan Chaubey किशन चौबे
Updated Tue, 20 Oct 2026 09:38 PM IST
Vijayadashami: Chants of 'Jai Shri Ram' resound as Ravana is slain; thousands gather
राबर्ट्सगंज (सोनभद्र)। विजयादशमी पर मंगलवार को राबर्ट्सगंज के रामलीला मैदान में रावण वध का भव्य मंचन किया गया। प्रभु श्रीराम और रावण की सेना के बीच युद्ध के दृश्य ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। अंत में श्रीराम ने अग्निबाण चलाकर रावण का वध किया। रावण के धराशायी होते ही पूरा मैदान ‘जय श्रीराम’ के जयकारों से गूंज उठा। हजारों लोगों ने आतिशबाजी के बीच विजयदशमी का उत्सव मनाया। रावण वध के बाद हुई आतिशबाजी रामलीला कमेटी की ओर से रावण वध के बाद जमकर आतिशबाजी की गई। पटाखों की गूंज और रंग-बिरंगी रोशनी से रामलीला मैदान का माहौल उत्सवमय हो गया। रावण वध का मंचन देखने के लिए बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों समेत हजारों लोग पहुंचे। दर्शकों ने जयकारे लगाकर प्रभु श्रीराम की विजय का उत्सव मनाया। अच्छाई की जीत का संदेश रामलीला के मंचन के माध्यम से बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। रावण वध के साथ ही मैदान में विजयादशमी का उत्साह चरम पर पहुंच गया। कार्यक्रम में रामलीला कमेटी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
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