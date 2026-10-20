रॉबर्ट्सगंज: नवीन सब्जी मंडी में भीषण आग, तीन आढ़तियों की दुकानें और वाहन जलकर राख; लपटें देख सहमे लोग

सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज स्थित नवीन सब्जी मंडी में सोमवार देर रात आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की चपेट में आकर तीन आढ़तियों की दुकानें और उनमें रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। केले, आलू और लहसुन की दुकानों में लगी आग ने आसपास खड़े वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे दो मोटरसाइकिल और एक कार जलकर राख हो गईं। घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है।

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पुलिस के अनुसार, सोमवार देर रात नवीन सब्जी मंडी में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। आग तेजी से फैलने के कारण दुकानों में रखा सामान बचाने का मौका नहीं मिला। पुलिस ने स्थानीय दुकानदारों और दमकल कर्मियों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि, तब तक दुकानों में रखा सामान और वहां खड़े वाहन जल चुके थे।