त्योहार पर मातम: सोनभद्र में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, दो युवकों की मौत, तीन घायल; रेफर

सोनभद्र में म्योरपुर थाना क्षेत्र के देवरी बाजार में सोमवार देर रात दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) म्योरपुर पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दो युवकों को मृत घोषित कर दिया। तीन घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज (जिला अस्पताल) लोढ़ी रेफर कर दिया गया।

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पुलिस के अनुसार, दुर्घटना बीती रात करीब 10:40 बजे हुई। देवरी बाजार में दो बाइकों की भिड़ंत में पांच लोग घायल हो गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। सीएचसी में चिकित्सकों ने आश्रम मोड़, म्योरपुर निवासी दीपक खरवार (18) और देवरी निवासी सुरेंद्र गोंड (19) को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना बीती रात करीब 10:40 बजे हुई। देवरी बाजार में दो बाइकों की भिड़ंत में पांच लोग घायल हो गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। सीएचसी में चिकित्सकों ने आश्रम मोड़, म्योरपुर निवासी दीपक खरवार (18) और देवरी निवासी सुरेंद्र गोंड (19) को मृत घोषित कर दिया।