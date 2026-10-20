{"_id":"6ad70ca151e47d54c10258e0","slug":"video-shops-and-vehicles-three-commission-agents-reduced-to-ashes-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"तीन आढ़तियों की दुकानें और वाहन जलकर राख, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज स्थित नवीन सब्जी मंडी में सोमवार देर रात आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की चपेट में आकर तीन आढ़तियों की दुकानें और उनमें रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। केले, आलू और लहसुन की दुकानों में लगी आग ने आसपास खड़े वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे दो मोटरसाइकिल और एक कार जलकर राख हो गईं। घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है।

... और पढ़ें