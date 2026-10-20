फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Rihandeshwar Mahadev Temple becomes imbued with devotion through bhajans and the staging of the Ramayana.

Sonebhadra News: भजन और रामायण मंचन से भक्तिमय हुआ रिहंदेश्वर महादेव मंदिर

Tue, 20 Oct 2026 01:16 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:16 AM IST
विज्ञापन
Rihandeshwar Mahadev Temple becomes imbued with devotion through bhajans and the staging of the Ramayana.
एनटीपीसी रिहंद स्थित रिहंदेश्वर शिव मंदिर में भजन प्रस्तुत करते कलाकार और झूमते श्रद्धालु। स्रो
बीजपुर। एनटीपीसी रिहंद परिसर स्थित रिहंदेश्वर महादेव मंदिर में शारदीय नवरात्र महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। दो दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भजन, शंखनाद व नृत्य प्रतियोगिताओं के साथ रामायण का मंचन हुआ। नवमी पर हवन, कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। लखनऊ से आए अग्निहोत्री बंधुओं की भजन प्रस्तुतियों से मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। शंखनाद प्रतियोगिता में एजीएम ब्रजेश कुमार यादव ने प्रथम और मानव संसाधन विभाग के अमित केसरी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि परियोजना प्रमुख संजय असाटी ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। नृत्य प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। लखनऊ से आए कलाकारों ने नारद, रावण और भगवान श्रीराम की भूमिकाओं का मंचन किया। नवमी पर हवन, कन्या पूजन और सनातन धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद भंडारा हुआ। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में महिला मंडल अध्यक्ष नीलू असाटी, कीर्ति वार्ष्णेय, पूजा समिति अध्यक्ष एनएस कोरंगा, महासचिव विजेंद्र कुमार मीना, मानव संसाधन विभाग प्रमुख राजेश बोईपाई और मंदिर समिति अध्यक्ष योगेश त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed