{"_id":"6adce9b27e945e154b0b08b0","slug":"video-upper-primary-school-children-explore-mysteries-of-space-astro-lab-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"एस्ट्रो लैब में अंतरिक्ष के रहस्यों को समझेंगे उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नीति आयोग से मिली दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि से उच्च प्राथमिक विद्यालय लोढ़ी में महर्षि आर्यभट्ट एस्ट्रो लैब स्थापित की गई है। शनिवार को डीएम चर्चित गौड़ ने लैब का लोकार्पण किया। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष की अवधारणाएं मॉडल, गतिविधियों और प्रयोगों से समझने का अवसर मिलेगा। सीएसआर फंड से जिले के अन्य विद्यालयों में भी एस्ट्रो लैब स्थापित की जाएंगी।

... और पढ़ें