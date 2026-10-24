Sonebhadra News: दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में युवक की गई जान, एक घायल

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वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों को मेडिकल कॉलेज लोढ़ी रेफर कर दिया। देर रात उपचार के दौरान धर्मराज ने दम तोड़ दिया।धर्मराज चार भाइयों में सबसे छोटा था। उसके माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका है। वह हर घर नल योजना में काम करके परिवार के भरण-पोषण में सहयोग करता था। एसओ अखिलेश मिश्रा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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कोन। थाना क्षेत्र के देवाटन में शुक्रवार शाम दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में गंभीर रूप से घायल धर्मराज कन्नौजिया (22) की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं, दूसरी बाइक पर सवार चांचीकला निवासी राजेश का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। खेमपुर निवासी धर्मराज कन्नौजिया हर घर नल योजना के तहत पाइपलाइन का काम करने के बाद शुक्रवार शाम बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान देवाटन के पास उसकी बाइक की कोन की ओर से चांचीकला जा रहे राजेश की बाइक से आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सीएचसी कोन पहुंचाया गया।