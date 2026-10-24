Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

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शिविर : पति-पत्नी के बीच विवादों के समाधान के लिए रॉबर्ट्सगंज महिला थाना परिसर में परिवार परामर्श शिविर। सुबह 10 बजे

रवानगी : छपका स्थित रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक कार्यालय के पास से पीएम श्री विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के दल की दिल्ली रवानगी। सुबह 11 बजे।

भंडारा : रॉबर्ट्सगंज स्थित मृत्युंजय महादेव, दक्षिणेश्वर काली दस महाविद्या शक्तिपीठ दण्डईत बाबा मंदिर परिसर में कोटि होम महायज्ञ का भंडारा। शाम 5 बजे

डांडिया नाइट : सोनभद्र डांडिया नाइट-4 का आयोजन रॉबर्ट्सगंज के सिविल लाइन रोड स्थित होटल सवेरा परिसर में। शाम 7 बजे

जन आरोग्य मेला : जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला। सुबह 10 बजे