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सोलर हाउस फर्म का 4.50 करोड़ गबन करने के मामले में प्रयागराज से तीन किए गए गिरफ्तार; VIDEO
रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के घोरावल रोड स्थित हनुमत सोलर हाउस फर्म से काम के दौरान 4.50 करोड़ की हेराफेरी करने के मामले में तीन आरोपियों को प्रयागराज के रामबाग स्थित रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों पर कार्रवाई से बचने के लिए फर्म संचालक की एआई जनित आपत्तिजनक तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का भी आरोप है। तीनों आरोपियों का पूछताछ के बाद शुक्रवार को चालान कर दिया गया।
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