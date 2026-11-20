पुलिस के मुताबिक गत 14 जुलाई को बभनी थाना क्षेत्र के जौराही निवासी किस्मत देवी ने बभनी थाने पहुंचकर तहरीर दी थी। बताया कि उनकी पुत्री मंजू देवी खरवार (30) को उनके ही गांव की मंजू देवी गोंड पत्नी राजेंद्र गोंड शादी कराने की बात कहकर पांच साल पहले वाराणसी ले गई थी। उसके बाद से उसका पता नहीं चल रहा है।



मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की लेकिन परिवार वालों के पास उसकी काेई फोटो ही नहीं थी। काफी प्रयास के बाद भी जब कोई तस्वीर नहीं मिली, तब उसके अध्ययन वाले विद्यालय से संपर्क साधा गया। वहां रिकार्ड खंगालने पर वर्ष 2007 में भरे गए छात्रवृत्ति फार्म पर बचपन की एक तस्वीर लगी पाई गई थी।



उसके आधार पर वर्तमान उम्र करीब 30 वर्ष में महिला की पहचान करना चुनौतीपूर्ण था। ऐसे समय में कांस्टेबल विजय पांडेय ने बचपन की फोटो और उसके माता-पिता, बहन की फोटो का इस्तेमाल करते हुए चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी की सहायता से महिला की वर्तमान उम्र के अनुरूप संभावित तस्वीर तैयार की। जब यह तस्वीर परिवार वालों को दिखाई गई तो उन्होंने उसे मंजू की तस्वीर होने की बात प्रमाणित की।