{"_id":"6b008d150ede99c5060562d2","slug":"video-two-teenagers-critically-injured-head-on-bike-collision-referred-district-hospital-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"बाइक की टक्कर में दो किशोर गंभीर घायल, जिला अस्पताल रेफर; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कोतवाली क्षेत्र के मुगेहरी चट्टी पर शुक्रवार शाम करीब चार बजे दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार दो किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। खड़हा (खरुआंव) निवासी विष्णु (14) पुत्र रामजग और अनिकेत (15) पुत्र बाल कुमार बाइक से घोरावल बाजार से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान मुगेहरी चट्टी के पास सामने से आ रही बाइक से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों और परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से शाम पांच बजे दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोरावल में भर्ती कराया। वहां चिकित्सक डॉ. संजय कुमार और फार्मासिस्ट अमित कुमार सिंह ने प्राथमिक उपचार किया।

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