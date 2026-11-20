{"_id":"6b008d1999193a0492062e5c","slug":"video-motorcyclist-dies-after-crashing-renuka-bridge-divider-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"रेणुका पुल के डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चोपन और जुगैल थाना क्षेत्र के मध्य स्थित रेणुका पुल पर तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 22 वर्षीय रमेश की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर जुटे लोगों ने एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपन पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल सिंटू पुत्र मैनेजर को मेडिकल कॉलेज लोढ़ी रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। एसओ गोपाल जी गुप्ता ने बताया कि शव क़ो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।

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