{"_id":"6b008d1999193a0492062e5c","slug":"video-motorcyclist-dies-after-crashing-renuka-bridge-divider-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"रेणुका पुल के डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रेणुका पुल के डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत; VIDEO
चोपन और जुगैल थाना क्षेत्र के मध्य स्थित रेणुका पुल पर तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 22 वर्षीय रमेश की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर जुटे लोगों ने एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपन पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल सिंटू पुत्र मैनेजर को मेडिकल कॉलेज लोढ़ी रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। एसओ गोपाल जी गुप्ता ने बताया कि शव क़ो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।