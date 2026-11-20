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22 नवंबर से शुरू होने वाले सघन पल्स पोलियो महाअभियान को सफल बनाने के लिए शुक्रवार को सीएमओ कार्यालय परिसर से जनजागरूकता रैली निकाली गई। सीएमओ डॉ. रमेश कुमार मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। कहा कि पोलियो एक गंभीर बीमारी है। इससे बचाव के लिए समय पर दी गई पोलियोरोधी दवा की दो बूंद बच्चे को इससे सुरक्षित रखती हैं।

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