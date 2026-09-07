{"_id":"6a9edf2559076ea5b905642f","slug":"video-there-should-be-an-option-to-record-caste-wise-data-obcs-in-census-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"जनगणना में ओबीसी की जातिवार आंकड़े दर्ज करने का हो विकल्प, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जनगणना में ओबीसी की जातिवार आंकड़े दर्ज करने का हो विकल्प, VIDEO
कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर जनगणना-2027 में ओबीसी की जातिवार जनसंख्या की सटीक गणना कराने की मांग की। पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा।
मोर्चा के जिला संयोजक धनजी चौधरी ने कहा कि जनगणना में ओबीसी के लिए एससी-एसटी की तरह अलग विकल्प दिया जाए और जातिवार आंकड़े दर्ज करने के लिए वैज्ञानिक एवं मानकीकृत प्रक्रिया अपनाई जाए। उन्होंने राज्यवार आधिकारिक मास्टर जाति निर्देशिका तैयार करने, प्रत्येक जाति को विशिष्ट कोड देने और ओपन कॉलम व्यवस्था के स्थान पर विकल्प आधारित प्रणाली लागू करने की मांग की। ज्ञापन में असूचीबद्ध एवं स्थानीय जातियों के सत्यापन के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाने तथा जाति संबंधी आंकड़ों के संग्रह, सत्यापन और संकलन की प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और ऑडिट योग्य बनाने की मांग भी की गई। प्रदर्शन में लक्ष्मीनारायण सिंह, सतीश सिंह, प्रदीप कुमार, वीरेंद्र सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सूरज संदेश, रमेश भारतीय, रुद्रप्रताप, वेद प्रकाश, विनय कुशवाह, जोखन, राजू, रामबचन आदि शामिल रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।