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कार्यशाला में 17 सितंबर से 7 अक्तूबर तक होने वाले कार्यक्रमों की बनाई गई रूपरेखा, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Mon, 07 Sep 2026 09:27 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 09:27 PM IST







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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा एवं समर्पण के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा 17 सितंबर से 7 अक्तूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। सोमवार को भाजपा जिला कार्यालय में हुई जिला कार्यशाला में इस पर मंथन किया गय। पार्टी पदाधिकारियों को अलग-अलग कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी गई। ... और पढ़ें

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