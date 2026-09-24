फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Students weep over teacher transfer plead Please do not go Sir

गुरुजी के तबादले पर रो पड़े छात्र, कहा- मत जाइए सर, VIDEO

Thu, 24 Sep 2026 08:54 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Thu, 24 Sep 2026 08:54 PM IST
Students weep over teacher transfer plead Please do not go Sir
कंपोजिट विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकमल यादव के स्थानांतरण की खबर से छात्र-छात्राएं भावुक हो गए। बृहस्पतिवार को बच्चों ने विद्यालय का मुख्य गेट बंद कर दिया। उन्होंने अपने प्रिय शिक्षक को जाने से रोकने की जिद की। बच्चों ने अपने शिक्षक से लिपटकर कहा- सर, आप मत जाइए। राजकमल यादव पिछले 14 वर्षों से इसी विद्यालय में तैनात थे। उनके सरल स्वभाव और पढ़ाने के अनोखे अंदाज ने बच्चों के बीच खास जगह बनाई थी। उनकी मेहनत से विद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। ब्लॉक और जिला स्तरीय परीक्षाओं में छात्र बेहतर प्रदर्शन करते रहे हैं। बच्चों का प्रेम देखकर राजकमल यादव भी भावुक हो गए। उन्होंने बच्चों को समझाते हुए कहा, मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते रहें। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि राजकमल यादव ने शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रयास किए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

VIDEO: चंगाई सभा के नाम पर अवैध धर्मांतरण, चार गिरफ्तार

Illegal religious conversion under the guise of a healing gathering; four arrested.
Agra
24 Sep 2026

VIDEO: सौंख में सेवा संकल्प अभियान में सेवा संकल्प के तहत मंदिर परिसर की सफाई की गई

As part of the 'Seva Sankalp Abhiyan' (Service Pledge Campaign) in Saunkh, the temple premises were cleaned.
Mathura
24 Sep 2026

VIDEO: सखियों ने नहीं दिया गोरस का दान तो कान्हा ने फोड़ दी मटकी, दही के प्रसाद को उमड़े श्रद्धालु

When the *sakhis* (female companions) refused to offer the *goras* (dairy offering), Kanha smashed the pot; devotees flocked to partake of the curd *prasad*.
Mathura
24 Sep 2026

फिरोजपुर में मोबाइल व बाइक चोरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

Three accused arrested for mobile phone and bike theft in Ferozepur.
Chandigarh-Punjab
24 Sep 2026

जालंधर में नशा तस्करी की शिकायत पर कांग्रेस नेता और एएसआई के बीच बहस

Argument between Congress leader and ASI in Jalandhar over a complaint regarding drug trafficking.
Jalandhar
24 Sep 2026
विज्ञापन

कुल्लू में सीबकथॉर्न पर राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू, नवाचार और हिमालयी संरक्षण पर विशेषज्ञों ने किया मंथन

kullu seabuckthorn national conference himalayan conservation innovation value chain
Kullu
24 Sep 2026

हमीरपुर: जिले के 2670 युवाओं को मिलेगा निशुल्क कौशल प्रशिक्षण, पांच क्षेत्रों में खुलेंगे कोर्स

hamirpur 2670 youth free skill training pmkvy 4 courses
Hamirpur (Himachal)
24 Sep 2026
विज्ञापन

अजनाला में शिरोमणि अकाली दल (बादल) की रैली, पंजाब सरकार पर साधा निशाना

Shiromani Akali Dal (Badal) holds rally in Ajnala; targets Punjab government.
Amritsar
24 Sep 2026

मोहाली के गमाडा आफिस से ईडी की टीम रवाना

ED team leaves Mohali's GMADA office.
Mohali
24 Sep 2026

कानपुर: सरोजनी नगर में खड़ी कार में तोड़फोड़ और लैपटॉप चोरी

Kanpur Car Vandalized and Laptop Stolen in Sarojini Nagar
Kanpur
24 Sep 2026

भिवानी में फिर खतरनाक तरीके से धंसा सर्कुलर मार्ग, वाहन पलटने का डर

Circular road dangerously caved in again in Bhiwani, fear of vehicle overturning
Bhiwani
24 Sep 2026

वीडियो: बरेली के डीएम ने पेश की मिसाल, आईटीआई की छात्रा को दिलाई नई साइकिल

Bareilly DM helps ITI student get a new bicycle
Bareilly
24 Sep 2026

लखनऊ में पारख संघ की आत्मसम्मान रैली, कौशल किशोर ने एक समान शिक्षा व्यवस्था की मांग की

लखनऊ में पारख संघ की आत्मसम्मान रैली, कौशल किशोर ने एक समान शिक्षा व्यवस्था की मांग की
Lucknow
24 Sep 2026

लखनऊ में प्रतिबंधित मांस तस्करों पर एफआईआर की मांग को लेकर इटौंजा थाने पर लोगों का प्रदर्शन

लखनऊ में प्रतिबंधित मांस तस्करों पर एफआईआर की मांग को लेकर इटौंजा थाने पर लोगों का प्रदर्शन
Lucknow
24 Sep 2026

लखनऊ में वूमेन प्रीमियर लीग में लखनऊ चैलेंजर्स व स्क्वायर वॉरियर्स के बीच हुआ मुकाबला

लखनऊ में वूमेन प्रीमियर लीग में लखनऊ चैलेंजर्स व स्क्वायर वॉरियर्स के बीच हुआ मुकाबला
Lucknow
24 Sep 2026

इटावा: राशन डीलर की शिकायत पर बिछाया जाल, रिश्वत लेते पूर्ति निरीक्षक व दो प्राइवेट कर्मी गिरफ्तार

Etawah Supply Inspector and two private employees arrested while accepting a bribe
Etawah
24 Sep 2026

VIDEO: सीतापुर हाईवे पर रामपुर पहरा के सामने कट की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, हाईवे पर डेढ़ घंटे तक लगभग 3 किलोमीटर जाम

VIDEO: सीतापुर हाईवे पर रामपुर पहरा के सामने कट की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, हाईवे पर डेढ़ घंटे तक लगभग 3 किलोमीटर जाम
Lucknow
24 Sep 2026

VIDEO: यमुना एक्सप्रेस वे पर आयोजित हुआ स्वास्थ्य शिविर

Health camp organized on Yamuna Expressway
Mathura
24 Sep 2026

VIDEO: लोहा मंडी से बल्देवगंज तक गरजा नगर निगम का बुलडोजर, कारोबारियों के विरोध के बीच हटाए अतिक्रमण

Municipal Corporation's bulldozer rolled from Loha Mandi to Baldevganj; encroachments removed amidst protests by traders.
Agra
24 Sep 2026

VIDEO: पेंचक सिलाट फेडरेशन कप में ऋषि शर्मा ने जीता कांस्य

Rishi Sharma wins bronze at the Pencak Silat Federation Cup.
Mathura
24 Sep 2026

VIDEO: एनएसयूआई ने मांगों को लेकर आगरा कॉलेज में किया प्रदर्शन

NSUI staged a protest at Agra College over its demands.
Agra
24 Sep 2026

VIDEO: रिजोर बिजली उपकेंद्र पर किसान यूनियन स्वराष्ट्र व क्षेत्र के किसानों का धरना

Sit-in protest by the Kisan Union Swarashtra and local farmers at the Rijor electricity substation.
Etah
24 Sep 2026

कानपुर: देशी शराब ठेके में नहाने गए सेल्समैन की करंट लगने से मौत

Kanpur Salesman dies of electrocution while bathing at country liquor shop
Kanpur
24 Sep 2026

राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने किया फिरोजपुर का दौरा

National Commission for Women Chairperson Vijaya Rahatkar visited Ferozepur.
Chandigarh-Punjab
24 Sep 2026

बुलंदशहर: आठवें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते समेत सात मांगों को लेकर पेंशनरों का प्रदर्शन

district unit of Pensioners Welfare Association staged protest in Bulandshahar over seven demands
Bulandshahr
24 Sep 2026

हापुड़ में आसपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

ASP workers protest in Hapur
Hapur
24 Sep 2026

लखनऊ के कुड़िया घाट पर श्रद्धालुओं ने किया गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन, ढोल नगाड़ों के बीच नाचते-गाते पहुंचे

लखनऊ के कुड़िया घाट पर श्रद्धालुओं ने किया गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन, ढोल नगाड़ों के बीच नाचते-गाते पहुंचे
Lucknow
24 Sep 2026

लखनऊ में 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने विधानसभा के सामने की नारेबाजी

लखनऊ में 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने विधानसभा के सामने की नारेबाजी
Lucknow
24 Sep 2026

ख्योड़ नलवाड़ मेले का समापन: उपमुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग को 1 करोड़ और बासा पंचायत को 10 लाख देने की घोषणा

khyod-nalwar-fair-concludes-mukesh-agnihotri-one-crore-jal-shakti-ten-lakh-basa-panchayat
Mandi
24 Sep 2026

विधायक के फार्म हाउस में दुष्कर्म? चार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

विधायक के फार्म हाउस में दुष्कर्म? चार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में
Uttar Pradesh
24 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed