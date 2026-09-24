{"_id":"6ab540c8b16345ad5b07dced","slug":"video-students-weep-over-teacher-transfer-plead-please-do-not-go-sir-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुजी के तबादले पर रो पड़े छात्र, कहा- मत जाइए सर, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कंपोजिट विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकमल यादव के स्थानांतरण की खबर से छात्र-छात्राएं भावुक हो गए। बृहस्पतिवार को बच्चों ने विद्यालय का मुख्य गेट बंद कर दिया। उन्होंने अपने प्रिय शिक्षक को जाने से रोकने की जिद की। बच्चों ने अपने शिक्षक से लिपटकर कहा- सर, आप मत जाइए। राजकमल यादव पिछले 14 वर्षों से इसी विद्यालय में तैनात थे। उनके सरल स्वभाव और पढ़ाने के अनोखे अंदाज ने बच्चों के बीच खास जगह बनाई थी। उनकी मेहनत से विद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। ब्लॉक और जिला स्तरीय परीक्षाओं में छात्र बेहतर प्रदर्शन करते रहे हैं। बच्चों का प्रेम देखकर राजकमल यादव भी भावुक हो गए। उन्होंने बच्चों को समझाते हुए कहा, मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते रहें। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि राजकमल यादव ने शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रयास किए हैं।

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