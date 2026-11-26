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सोनभद्र। वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के सुकृत के पास लोहरा गांव में बृहस्पतिवार को हाइवा और डीसीएम की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, दोनों भारी वाहनों की टक्कर इतनी तेज थी कि उनमें आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दोनों वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। इसी दौरान एक बाइक सवार भी दोनों वाहनों के बीच फंस गया। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। वाहनों के चालक और खलासी भी अंदर फंस गए। हादसे में अभय (34) पुत्र भिक्खू राम निवासी लालपुर, नोडिहा, मिर्जापुर की मौत हो गई। वह हाइवा चालक था और खड़िया से राखड़ लेकर बस्ती जा रहा था। दूसरे मृतक की पहचान बाइक सवार के रूप में बताई गई है। हालांकि, उसकी पहचान की जानकारी नहीं मिल सकी है। वहीं, हादसे में घायल खलासी मनोहर (45) निवासी नानूपुर, अदलहाट, मिर्जापुर और गोलू पाल (20) पुत्र संजू पाल निवासी मिर्जापुर को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

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