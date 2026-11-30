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रेणुसागर। अनपरा बाजार में रविवार को वाहनों को पास देने को लेकर हुए विवाद में फल विक्रेता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। काशी मोड़ से अनपरा बाजार जाने वाले मार्ग पर साप्ताहिक बाजार लगने के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित थी। सड़क की दोनों पटरियों पर सब्जी और फल की दुकानें सजने से जाम की स्थिति बनी हुई थी। इसी दौरान दो वाहनों के चालकों के बीच आगे निकलने को लेकर विवाद हो गया। मामला बढ़ने पर सड़क किनारे दुकान लगाने वाला फल विक्रेता भी विवाद में आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अनपरा बाजार में त्रिलोकीनाथ मंदिर के पास एक स्कॉर्पियो चालक तापीय परियोजना आवासीय परिसर की ओर जा रहा था। इसी दौरान काशी मोड़ की तरफ से आ रहा एक ऑटो भी वहां पहुंच गया। दोनों वाहनों के चालकों के बीच आगे निकलने और रास्ता देने को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। इसी बीच सड़क किनारे दुकान लगाए फल विक्रेता से भी विवाद हो गया। आरोप है कि ई-रिक्शा चालक ने फल विक्रेता के साथ मारपीट की। किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रेणुसागर पुलिस चौकी के उपनिरीक्षक योगेंद्र पांडेय ने बताया कि अनपरा बाजार में सड़क की दोनों पटरियों पर सब्जी और फल की दुकानें लगने से आवागमन प्रभावित होता है। विशेषकर रविवार को साप्ताहिक बाजार के दौरान वाहनों और राहगीरों को निकलने में परेशानी होती है। सड़क पर वाहनों के आवागमन और सवारी बैठाने को लेकर अक्सर विवाद की स्थिति बनती है। स्थानीय लोगों से पूछताछ में सवारी बैठाने को लेकर विवाद की बात सामने आई है। अनपरा थाना प्रभारी अतुल प्रजापति ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कराई जा रही है। इस संबंध में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।