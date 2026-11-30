विज्ञापन

ओबरा। नगर स्थित कुशवाहा समाज भवन में रविवार को नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर समाज की बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन 20 दिसंबर को किया जाएगा। बैठक में अध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने कहा कि संगठन का उद्देश्य केवल पदों का गठन करना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर चलना है। नई कार्यकारिणी के गठन का मकसद आपसी सहयोग और एकजुटता को मजबूत करना, समाज के कमजोर वर्गों की मदद करना और सामाजिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना है। संरक्षकों ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए समाज के अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ना जरूरी है। सभी लोग एकजुट होकर आगे आएंगे, तभी समाज की आवाज मजबूत होगी और सामाजिक हितों से जुड़े कार्यों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा। बैठक में संरक्षक देव प्रकाश मौर्या, सुरेश कुमार मौर्या, कुसुम सिंह, मनोरमा देवी, सुषमा कुशवाहा, रमिता मौर्या सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे।