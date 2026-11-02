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सोनभद्र: यातायात नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई, एसपी अभिषेक वर्मा ने दी चेतावनी

किशन चौबे

Updated Mon, 02 Nov 2026 09:59 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 09:59 PM IST







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यातायात जागरूकता माह नवंबर-2026 के शुभारंभ पर सोनभद्र के एसपी अभिषेक वर्मा ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रभावी कार्रवाई करेगी। ... और पढ़ें

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