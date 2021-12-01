फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Woman tortured for failing to meet dowry demands; perpetrators abandon her at hospital and flee; FIR registered against eight individuals.

Sonebhadra News: दहेज की मांग पूरी न होने पर किया टॉर्चर, हॉस्पिटल में छोड़कर हो गए फरार, आठ पर प्राथमिकी दर्ज

Tue, 03 Nov 2026 12:40 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
Woman tortured for failing to meet dowry demands; perpetrators abandon her at hospital and flee; FIR registered against eight individuals.
सोनभद्र/रामगढ़। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को टॉर्चर करने, इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचकर फरार होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दहेज में पांच लाख और चार चक्का वाहन की मांग पूरी न होने पर इस कदर पिटाई की गई कि पेट में पल रहा चार माह का बच्चा भी नुकसान हो गया। पीड़ित की तहरीर पर पन्नूगंज पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पन्नूगंज थाना क्षेत्र के भड़कना निवासी नंदिनी पासवान ने तहरीर में बताया है कि 23 अप्रैल 2024 को श्यामनरायन से शादी हुई थी। कुछ दिन बाद ही पति श्यामनरायन, ससुर कैलाश, सास फुलवंती देवी, जेठ रमेश पासवान, जेठानी कौशिल्या देवी, जेठ शिवप्रसाद, जेठानी रमिता उर्फ प्रीतम, जेठ जयराम, जेठानी उषा देवी उससे पांच लाख नकद, चार चक्का गाड़ी की मांग करने लगे। असमर्थता जताने पर तरह-तरह से टॉर्चर किया जाने लगा। आए दिन मारपीट से पेट में पल रहा चार माह का बच्चा नुकसान हो गया। महिला थाना रावर्ट्सगंज और पन्नूगंज पुलिस से गुहार लगाई तो आगे से ऐसा न करने की बात कहते हुए उसे ससुराल ले जाया गया। वहां पहुंचने पर दरवाजे पर रोक दिया गया। दोबारा पुलिस के हस्तक्षेप पर प्रवेश मिला तो बीमार होने पर गत 25 सितंबर को उसे तिवारीपुर स्थित हॉस्पिटल ले जाकर छोड़ दिया गया। थाना प्रभारी पन्नूगंज श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि आरोपों के आधार पर पति सहित आठ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed