Sonebhadra News: दहेज की मांग पूरी न होने पर किया टॉर्चर, हॉस्पिटल में छोड़कर हो गए फरार, आठ पर प्राथमिकी दर्ज

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सोनभद्र/रामगढ़। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को टॉर्चर करने, इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचकर फरार होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दहेज में पांच लाख और चार चक्का वाहन की मांग पूरी न होने पर इस कदर पिटाई की गई कि पेट में पल रहा चार माह का बच्चा भी नुकसान हो गया। पीड़ित की तहरीर पर पन्नूगंज पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पन्नूगंज थाना क्षेत्र के भड़कना निवासी नंदिनी पासवान ने तहरीर में बताया है कि 23 अप्रैल 2024 को श्यामनरायन से शादी हुई थी। कुछ दिन बाद ही पति श्यामनरायन, ससुर कैलाश, सास फुलवंती देवी, जेठ रमेश पासवान, जेठानी कौशिल्या देवी, जेठ शिवप्रसाद, जेठानी रमिता उर्फ प्रीतम, जेठ जयराम, जेठानी उषा देवी उससे पांच लाख नकद, चार चक्का गाड़ी की मांग करने लगे। असमर्थता जताने पर तरह-तरह से टॉर्चर किया जाने लगा। आए दिन मारपीट से पेट में पल रहा चार माह का बच्चा नुकसान हो गया। महिला थाना रावर्ट्सगंज और पन्नूगंज पुलिस से गुहार लगाई तो आगे से ऐसा न करने की बात कहते हुए उसे ससुराल ले जाया गया। वहां पहुंचने पर दरवाजे पर रोक दिया गया। दोबारा पुलिस के हस्तक्षेप पर प्रवेश मिला तो बीमार होने पर गत 25 सितंबर को उसे तिवारीपुर स्थित हॉस्पिटल ले जाकर छोड़ दिया गया। थाना प्रभारी पन्नूगंज श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि आरोपों के आधार पर पति सहित आठ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच जारी है।