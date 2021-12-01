Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

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प्रशिक्षण : किसान कल्याण केंद्र सिंदुरिया चोपन के सभागार में चोपन ब्लॉक में चयनित कृषि सखियों का प्रशिक्षण। सुबह 10 बजे

कार्यशाला : चुर्क इंजीनियरिंग कॉलेज में साइबर जगत में सुरक्षा और गोपनीयता: चुनौतियां और समाधान विषय पर कार्यशाला। सुबह 10 बजे

प्रदर्शन : मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में आजाद समाज पार्टी कांशीराम के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सुबह 11 बजे



क्रिकेट : अनपरा के ऑपरेटिंग क्लब में चल रही डे-नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता में क्वालिफायर मैच। शाम 5 बजे।

रोजगार मेला : पॉलीटेक्निक कॉलेज हिंदुआरी में घोरावल विधानसभा क्षेत्र का रोजगार मेला। सुबह 10 बजे