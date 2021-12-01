Sonebhadra News: युवक ने दरोगा पर 35 हजार रुपये लेने का लगाया आरोप, एसपी ने किया निलंबित

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शिकायतकर्ता सूरज भारती के अनुसार, करीब छह माह पहले गांव की ही पूजा देवी से उनका विवाद हुआ था। उस समय दरोगा अशोक सिंह ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया था। आरोप है कि इसी विवाद को लेकर 11 सितंबर को पूजा देवी ने अपनी नाबालिग बेटी के माध्यम से उनके खिलाफ छेड़खानी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना दरोगा अशोक सिंह कर रहे थे। सूरज का आरोप है कि उन्होंने दरोगा से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की तो उनसे कहा गया कि उच्चाधिकारियों को मैनेज करने के लिए रुपये की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ सकती है और उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, इस बात से घबराकर उन्होंने पहले 25 हजार रुपये दिए। इसके बाद फाइनल रिपोर्ट लगाने का आश्वासन मिलने पर अलग-अलग समय पर कुछ और रकम भी दी। उनका दावा है कि कुल 35 हजार रुपये देने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता ने दरोगा के साथ हुई बातचीत के वीडियो और अन्य साक्ष्य होने का दावा करते हुए उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने की बात कही है। उन्होंने उच्चाधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है।इस संबंध में सीओ पिपरी हर्ष पांडेय ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद संबंधित दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।