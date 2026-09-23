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समूह सखियों ने मांगा दस हजार रुपये मानदेय और एंड्रायड मोबाइल, VIDEO

अभिनव कुमार

Updated Wed, 23 Sep 2026 09:40 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 09:40 PM IST







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नगवां विकासखंड की समूह सखियों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। मानदेय में वृद्धि किए जाने की मांग की। समूह सखियों ने कहा कि उन्हें वर्तमान में प्रतिमाह दो हजार रुपये मानदेय मिलता है, जबकि उनके कार्य का अधिकांश हिस्सा ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित है। ... और पढ़ें

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