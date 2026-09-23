साइबर क्राइम से बचाव के दिए टिप्स, VIDEO

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सड़क हादसों में मौत के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक होना जरूरी है। पुलिस की पाठशाला में सीओ सदर ने छात्रों को यातायात सुरक्षा के साथ साइबर अपराध से बचाव के टिप्स दिए। उन्होंने हेलमेट पहनने, नियमों का पालन करने और साइबर ठगी से सतर्क रहने की अपील की।

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