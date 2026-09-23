सोनभद्र: रोड एक्सीडेंट में मौत के आंकड़े गंभीर, इसे रोकने के लिए जागरूक होना जरुरी; पुलिस की पाठशाला के टिप्स

इसके पीछे जागरूकता की कमी भी एक कारण है। इसलिए विद्यार्थियों को स्वयं जागरूक होकर अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। साइबर क्राइम से बचने के लिए भी सतर्क रहने की सलाह दी। आपातकालीन नंबरों के बारे में समझाया।



प्रधानाचार्य गौरीशंकर सिंह ने सीओ सदर और पन्नूगंज थाना प्रभारी श्रीनिवास पांडेय का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पाठशाला में पुलिस अधिकारियों ने जिन नियमों की सीख दी है, छात्र-छात्राएं उसे अपने जीवन में अपनाएं। इस अवसर पर कॉलेज के शिक्षक प्रदीप कुमार सिंह, वीरेंद्र कुमार सिंह, परमानंद देव, ओमप्रकाश, बृजकिशोर, अनूप कुमार पांडेय, सुजीत, अर्चना पांडेय, रंजना श्रीवास्तव, प्रीति आदि उपस्थित रहे। संचालन सुजीत कुमार ने किया।