{"_id":"6a9842754f3c363df108cd7b","slug":"video-people-struggle-with-waterlogging-after-heavy-rain-plea-administration-drainage-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"भारी बारिश के बाद जलभराव से बेहाल रहे लोग, जल निकासी के लिए प्रशासन से गुहार; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोनभद्र जिले में बीते तीन दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश की वजह से एक तरफ जहां नदी, नाले उफान पर हैं, वहीं दूसरी तरफ शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में जलभराव से जनजीवन बेहाल है। घरों में पानी घुसने की वजह से लोग छतों पर शरण लिए हुए हैं। कई इलाकों में जलभराव के बाद ग्रामीण जेसीबी से खोदाई करते हुए पानी निकासी की व्यवस्था में जुटे रहे। उधर, प्रशासन ने 12वीं तक के स्कूलों में तीन सितंबर को भी छुट्टी घोषित कर दी है।

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