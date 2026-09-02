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Sonebhadra News: संतान की लंबी आयु के लिए माताओं ने रखा ललही छठ का व्रत

Wed, 02 Sep 2026 11:39 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:39 PM IST
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Mothers observed the Lalahi Chhath fast for the long life of their children.
रॉबर्ट्सगंज विकास नगर में ललही छठ पूजन करती महिलाएं। संवाद
फोटो-
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संतान की लंबी आयु के लिए माताओं ने रखा ललही छठ का व्रत

- श्रद्धा के साथ हुई पूजा-अर्चना, महिलाओं ने सुनी ललही छठ की पौराणिक कथा
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनभद्र/दुद्धी। जिले में बुधवार को माताओं ने संतान की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना को लेकर ललही छठ का व्रत रखा। दिनभर अन्न-जल का त्याग कर दोपहर बाद विधि-विधान से पूजा अर्चना की। ललही छठ की पौराणिक कथा सुनी।

भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व पर महिलाओं ने घरों के बरामदे और सार्वजनिक स्थानों पर समूह में एकत्र होकर पूजा की। रॉबर्ट्सगंज के विकास नगर, रामसरोवर समेत विभिन्न स्थानों पर महिलाओं ने संतान की खुशहाली और परिवार की सुख-शांति के लिए प्रार्थना की। पूजा के दौरान महिलाओं ने ललही छठ की पौराणिक कथा सुनी। कथा के बाद महिलाओं ने संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना की। पर्व को लेकर घरों और पूजा स्थलों पर दिनभर श्रद्धा और भक्ति का माहौल रहा। उधर, दुद्धी नगर की डीसीएफ कॉलोनी में महिलाओं ने विधि-विधान से ललही छठ की पूजा कर परिवार की मंगल कामना के साथ बेटे की दीर्घायु की कामना की। महिलाओं ने पूजा की थाली को आकर्षक ढंग से सजाया। मनोरमा दुबे, सुनंदा, प्रियशी, प्रमिला देवी, संचिता श्रीवास्तव, अंजू ने बताया कि परिवार की सुख समृद्धि और पुत्र के दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। पर्व पर ललही माता का व्रत रहने से पुत्रों की आयु बढ़ती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है।
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