Sonebhadra News: बिहार ले जाई जा रही थी 33 लाख की शराब, तस्कर गिरफ्तार

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सोनभद्र। पिपरी पुलिस ने मुर्धवा-रनटोला मार्ग पर बुधवार को चेकिंग के दौरान 33 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद की है। पंजाब में बिक्री के लिए तैयार शराब की यह खेप डीसीएम में जलजीरा कोल्ड ड्रिंक बताकर बिहार-झारखंड ले जाई जा रही थी।पुलिस ने मामले में अंतरराज्यीय तस्कर करन सिंह को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई है। तस्करी में प्रयुक्त डीसीएम को पुलिस ने सीज कर दिया है। वाहन सहित शराब की अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपये है।एएसपी मुख्यालय अनिल कुमार और सीओ पिपरी हर्ष पांडेय ने बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में बताया कि ऑपरेशन शुद्धि के तहत पिपरी एसओ राजेश चौबे के नेतृत्व में पुलिस टीम हाईटेक रेलवे क्रॉसिंग मुर्धवा चर्च के पास वाहनों की जांच कर रही थी।इसी दौरान गुजरात नंबर के एक डीसीएम को रोका गया लेकिन चालक वाहन लेकर भागने लगा। पुलिस ने करीब 200 मीटर आगे वाहन को पकड़ लिया। पूछताछ में चालक की पहचान हरियाणा के भिवानी जिले के सिटी थाना क्षेत्र के देवनगर निवासी करन सिंह (28) के रूप में हुई। डीसीएम में 464 पेटियाें के अंदर कुल 13296 शीशियाें में 4077.36 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई। बोतलों पर सेल फॉर पंजाब ओनली अंकित था। चालक शराब के परिवहन से संबंधित कोई वैध कागजात या बिल्टी नहीं दिखा सका। एएसपी ने बताया कि आरोपी के पास से एक एंड्रॉयड मोबाइल और 1200 रुपये मिले।