प्रेमी ने गला घोंटकर की थी युवती की हत्या, VIDEO

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हाथीनाला थाना क्षेत्र के हथवानी-साऊडीह जंगल में 26 सितंबर को संदिग्ध हाल में मिले 22 वर्षीय युवती के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हथवानी निवासी मनोज कुमार उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, युवती की गला दबाकर हत्या की गई थी। आरोपी का युवती से प्रेम संबंध था और उसे शक था कि वह किसी अन्य युवक से भी फोन पर बातचीत करती है। इसी संदेह में उसने वारदात को अंजाम दिया।

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