यूपी: बेटों को भेजा मंदिर, सुबह बिस्तर पर मिली कारोबारी की लाश; रस्सी के टुकड़े और खून से हत्या की आशंका

सोनभद्र जिले में घोरावल नगर के वार्ड नंबर चार में शनिवार सुबह 62 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी ओमप्रकाश भारद्वाज का शव उनके मकान में बिस्तर पर पड़ा मिला। गले पर दबाव के निशान, मौके पर मिले रस्सी के टुकड़े और खून लगे कपड़े से हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी।

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ओमप्रकाश भारद्वाज पुत्र राम निहोर मूल रूप से वाराणसी के कपसेठी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव के रहने वाले थे। वह मुंबई में फ्लैट निर्माण और बिक्री का कारोबार करते थे। पिछले करीब छह वर्षों से घोरावल में रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे थे। घोरावल के कई मार्गों पर उनकी जमीनें हैं। वाराणसी और मुंबई में भी उनके मकान बताए गए हैं। उनकी पत्नी और बेटी मुंबई में रहती हैं।परिजनों के मुताबिक, शुक्रवार शाम ओमप्रकाश के दोनों बेटे विकास और आकाश घोरावल से करीब छह किलोमीटर दूर धुरकरी गांव स्थित हनुमान मंदिर गए थे। वहां बाटी-चोखा बना था। रात में दोनों बेटे पिता के लिए खाना लेकर घर पहुंचे। कारोबारी ने मोबाइल से बताया कि कुछ कारोबारी मित्र आए हैं और जगह कम है, इसलिए रात का खाना नहीं खाएंगे। दोनों बेटों से मंदिर जाकर सोने के लिए कहा। इसके बाद दोनों मंदिर चले गए।शनिवार सुबह दोनों बेटे घर पहुंचे और दरवाजा खोलने के लिए मोबाइल से पिता को फोन किया। फोन नहीं उठने पर वे पीछे की ओर से मकान में दाखिल हुए। अंदर बिस्तर पर पिता का शव पड़ा देखकर शोर मचाया। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों के अनुसार, घटनास्थल पर खून लगा कपड़ा और रस्सी के टुकड़े मिले।