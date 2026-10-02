यूपी: पाकिस्तान से आए शिवलिंग के नामकरण पर काशी में लगेगी मुहर, सिंधी समाज ने की मांग; जानें पूरा प्रस्ताव

सिंधी समाज से जुड़े पूर्व पार्षद शंकर विश्नानी ने बताया कि इस शिवलिंग से भारत-पाकिस्तान विभाजन के दौर की स्मृतियां जुड़ी हैं। कहा कि बंटवारे के समय उनके पूर्वज सीताराम मोटवानी ने इस शिवलिंग को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भारत लेकर आए थे। उस समय सिंधी समाज के लोगों की स्थिति बेहद कठिन थी। वे अपनी जमीन, व्यापार और दूसरी संपत्तियां छोड़कर खाली हाथ भारत आए थे।



मुश्किल हालात में पूर्वजों के सामने यह सवाल था कि शिवलिंग की पूजा और सेवा किस तरह जारी रखी जाए। एक समय शिवलिंग को गंगा में प्रवाहित करने का विचार भी आया। इसी दौरान काशी के विद्वानों ने सिंधी समाज से आग्रह किया कि शिवलिंग को गंगा किनारे मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। स्थानीय लोगों के आग्रह पर सिंधी समाज ने शिवलिंग उन्हें सौंप दिया।