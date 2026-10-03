यूपी: बरात में आए युवक की रेलवे ट्रैक पर मिली लाश, डीजे पर नाचने को लेकर हुआ था विवाद; 7 लोगों के खिलाफ तहरीर

आरोप है कि विवाद के दौरान रवि और बृजेश को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर मारपीट की गई। इसी दौरान सुनील को भी कुछ लोग अपने साथ ले गए। बरात समाप्त होने के बाद सुनील के घर नहीं पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की।



शनिवार की सुबह धनौरा के पास रेलवे ट्रैक पर उसका क्षत-विक्षत शव मिला। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। शव के पास मिले कीपैड मोबाइल से संपर्क कर परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुनील की दादी लीलावती देवी ने पुलिस को तहरीर देकर हत्या की आशंका जताई है।



तहरीर में आरोप लगाया गया है कि बरात में विवाद के बाद खजुरी निवासी 5-6 लड़कों ने सुनील को एकांत में ले जाकर मारपीट की और हत्या करने के बाद शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। भाजपा नेता श्रवण सिंह गोंड भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और परिजनों से वार्ता कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने सीओ से मामले में कार्रवाई की मांग की। इस बाबत सीओ दुद्धी विनय प्रभाकर साहनी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।