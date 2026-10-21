{"_id":"6ad8cec55041bbc19a0b2249","slug":"video-goddess-mother-appeared-person-before-some-devotees-calmed-down-after-being-offered-coconut-and-ghee-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"देवी मां कुछ भक्तों पर साक्षात हुई प्रकट, नारियल,घी देने के बाद हुई शांत; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देवी मां कुछ भक्तों पर साक्षात हुई प्रकट, नारियल,घी देने के बाद हुई शांत; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Wed, 21 Oct 2026 08:10 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 08:10 PM IST







Link Copied



हमनी के छोड़के नगरिया न हो, कहां जइबू हे माई…’ जैसे भावुक गीतों के बीच जिले में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। मंगलवार की दोपहर बाद से शुरू हुआ विसर्जन अलग-अलग घाटों पर बुधवार की रात तक चलता रहा। इस दौरान भारी फोर्स मौजूद रही। श्रद्धालु नाचते-झूमते रहे। ... और पढ़ें

विज्ञापन