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सोनभद्र: ब्रेक फेल होने से पलटा 24 हजार लीटर डीजल टैंकर, सड़क पर मची लूट

किशन चौबे

Updated Thu, 08 Oct 2026 04:59 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 04:59 PM IST







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सोनभद्र के चोपन क्षेत्र की मारकुंडी घाटी में ब्रेक फेल होने से 24 हजार लीटर डीजल से भरा टैंकर पलट गया। डीजल सड़क पर फैलने के बाद लोग बाल्टी-डिब्बे लेकर पहुंच गए। चालक को मामूली चोटें आईं और करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। ... और पढ़ें

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