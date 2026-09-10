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बारिश में बही पुलिया की मरम्मत के लिए बच्चों और ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन; VIDEO

Thu, 10 Sep 2026 11:03 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:03 PM IST
Children and villagers protest for repair culvert washed away by rain
म्योरपुर विकासखंड के सिरसोती ग्राम पंचायत के टोला कोडार में एक माह पहले हुई मूसलाधार बारिश के बाद बही पुलिया ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। पुलिया के बह जाने से आवागमन प्रभावित है। सबसे ज्यादा परेशानी कंपोजिट विद्यालय कोडार में पढ़ने वाले बच्चों को हो रही है। बच्चे जान जोखिम में डालकर टूटी पुलिया का किसी तरह पार कर स्कूल पहुंच रहे हैं।
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