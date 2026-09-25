Sonebhadra News: सिटी न्यूज

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1. शिविर : रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पीछे लायंस क्लब भवन में नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन। सुबह 9 बजे

2. थाना दिवस : जिले के सभी थानों में थाना समाधान दिवस पर विवादों की जन सुनवाई का आयोजन। सुबह 10 बजे

3. उद्घाटन : मेडिकल कॉलेज के ब्लॉक सी में डिजिटल एक्सरे, सेट्रल स्टोर और ऑपरेशन थियेटर का उद्घाटन। सुबह 11 बजे

4. कार्यक्रम : रॉबर्ट्सगंज के धर्मशाला चौक स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर अन्नप्राशन कार्यक्रम का आयोजन। सुबह 11 बजे

5. अभियान : मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत रॉबर्ट्सगंज नगर में जागरूकता अभियान का आयोजन। सुबह 11 बजे

जिले में आज कार्यक्रम::