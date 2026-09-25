Sonebhadra News: रविवार को भी खुलेंगे रहेंगे सरकारी एवं ग्रामीण बैंक
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:30 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:30 PM IST
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यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) और संबद्ध संगठनों की ओर से 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित बैंक हड़ताल को देखते हुए ग्राहकों की सुविधा के लिए वैकल्पिक बैंकिंग व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जिला बैंक प्रबंधक सलन बागे ने बताया कि ग्राहकों की सुविधा के लिए 27 सितंबर रविवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे।
सामान्य दिनों की तरह ही रविवार को भी बैंकिंग कामकाज होगा। वहीं प्रस्तावित हड़ताल की अवधि में ग्राहकों को डिजिटल और वैकल्पिक बैंकिंग माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग करने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि सोनभद्र जिले में कुल 197 बैंक शाखाएं हैं। इनमें 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों और एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल 134 शाखाएं शामिल हैं। हड़ताल के दौरान ग्राहकों को एटीएम, डिजिटल बैंकिंग और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के माध्यम से आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
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सामान्य दिनों की तरह ही रविवार को भी बैंकिंग कामकाज होगा। वहीं प्रस्तावित हड़ताल की अवधि में ग्राहकों को डिजिटल और वैकल्पिक बैंकिंग माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग करने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया कि सोनभद्र जिले में कुल 197 बैंक शाखाएं हैं। इनमें 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों और एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल 134 शाखाएं शामिल हैं। हड़ताल के दौरान ग्राहकों को एटीएम, डिजिटल बैंकिंग और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के माध्यम से आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
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