मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपी की 23.86 लाख की संपत्ति फ्रीज, VIDEO

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मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सीओ हर्ष पांडेय के नेतृत्व में शनिवार को पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में वांछित दीपक कुमार की 23.86 लाख की संपत्ति फ्रीज की। पुलिस का दावा है कि यह संपत्ति अवैध कमाई से अर्जित की गई थी। पिपरी सीओ हर्ष पांडेय ने बताया कि शक्तिनगर थाने में अनपरा थानाक्षेत्र के डिबुलगंज निवासी दीपक कुमार भारत के विरुद्ध एनडीपीएस की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसके विरुद्ध अनपरा और शक्तिनगर थाने में पूर्व में भी एनडीपीएस और मारपीट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज थी।

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