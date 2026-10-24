{"_id":"6adce9cefdd175b18b000f52","slug":"video-announcement-of-a-major-movement-to-save-land-at-a-farmers-assembly-kisan-panchayat-video-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"किसान पंचायत में जमीन बचाने के लिए बड़े आंदोलन का, एलान; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चतरा ब्लॉक के पड़री गांव में शनिवार को किसानों की समस्याओं और उनकी जमीन की सुरक्षा को लेकर किसान पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्र अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे और किसानों के बीच जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने किसानों और उनके परिवारों को आश्वस्त किया कि अन्नदाताओं की जमीन को बचाने के लिए हरसंभव संघर्ष किया जाएगा।

... और पढ़ें