{"_id":"6aba89e53ea0d6d13b0c2b5d","slug":"video-allegations-of-selling-a-pipe-for-rs200-along-with-the-gas-cylinder-consumers-protest-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"गैस सिलिंडर के साथ 200 रुपये में पाइप बेचने का आरोप, उपभोक्ताओं ने किया विरोध;video","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गैस सिलिंडर के साथ 200 रुपये में पाइप बेचने का आरोप, उपभोक्ताओं ने किया विरोध;video
दुद्धी में इंडेन गैस एजेंसी पर सोमवार को उस समय हंगामा हो गया, जब एलपीजी सिलिंडर लेने पहुंचे उपभोक्ताओं ने गैस सिलिंडर के साथ 200 रुपये में पाइप खरीदने के लिए कथित तौर पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। उपभोक्ताओं ने एजेंसी संचालक पर मनमानी और अतिरिक्त वसूली का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। उपभोक्ता चंदन कुमार मौर्या ने बताया कि वह गैस सिलिंडर लेने पहुंचे थे और उनके पास पहले से ही सही हालत में पाइप मौजूद है। उनका आरोप है कि एजेंसी कर्मचारियों ने 200 रुपये का नया पाइप लेने के बाद ही सिलिंडर देने की बात कही। उपभोक्ता शौकत अली ने नाराजगी जताते हुए कहा कि महंगाई के दौर में उपभोक्ताओं पर इस तरह का अतिरिक्त खर्च डालना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाइप लेने से इनकार करने पर कर्मचारियों की ओर से अभद्रता की गई और सिलिंडर देने से मना किया गया। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर चंदन कुमार और चंदन मौर्य ने डायल-112 पर सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। आक्रोशित उपभोक्ताओं ने पुलिस से कथित अतिरिक्त वसूली पर रोक लगाने की मांग की। पुलिसकर्मियों ने गैस वितरण कर्मचारी राकेश मौर्य से उपभोक्ताओं पर पाइप खरीदने के लिए दबाव नहीं बनाने और केवल सिलिंडर वितरित करने को कहा। इसके बाद उपभोक्ताओं को बिना पाइप खरीदे गैस सिलिंडर उपलब्ध कराया गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।