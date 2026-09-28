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त्योहारों पर डीजे की मनमानी पर रहेगी नजर, संचालकों को दिए सख्त निर्देश;video
सोनभद्र जिले में आगामी त्योहारों के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में सोमवार को क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर कुमार मिश्रा ने थाना रॉबर्ट्सगंज परिसर में डीजे संचालकों के साथ बैठक कर ध्वनि मानकों और कानून-व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मेविस टॉक के पर्यवेक्षण में आयोजित बैठक में क्षेत्राधिकारी नगर ने डीजे संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि त्योहारों के दौरान निर्धारित ध्वनि सीमा और समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि डीजे संचालन के कारण किसी भी स्थिति में ध्वनि प्रदूषण या आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्षेत्राधिकारी ने धार्मिक एवं सार्वजनिक आयोजनों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने को कहा। उन्होंने डीजे संचालकों को भड़काऊ, आपत्तिजनक अथवा विवादित गीत एवं सामग्री प्रसारित नहीं करने की हिदायत दी। साथ ही जुलूस एवं अन्य आयोजनों के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित न होने देने तथा किसी भी परिस्थिति में कानून-व्यवस्था प्रभावित नहीं होने देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहार आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश देते हैं। ऐसे में सभी आयोजक और डीजे संचालक प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें। बैठक में प्रभारी निरीक्षक रॉबर्ट्सगंज धर्मेंद्र कुमार सिंह सहित थाना के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस की ओर से डीजे संचालकों को शासन एवं प्रशासन की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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