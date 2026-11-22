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राजकीय इंटर कॉलेज में अचानक तेज सायरन गूंजने लगे और एक के बाद एक धमाकों की आवाजों से माहौल में हलचल मच गई। कुछ पलों के लिए परिसर में अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई। इस स्थिति को देखकर आस-पास मोहल्लों में हड़कंप मच गया। इसके बाद स्पष्ट हुआ कि यह आपातकालीन तैयारियों को परखने के लिए आयोजित मॉक ड्रिल का हिस्सा है। सायरन और धमाकों के संकेत मिलते ही पुलिस, प्रशासन, अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलर्ट मोड में आ गईं। छात्र-छात्राओं और स्टाफ को तय सुरक्षित रास्तों से बाहर निकालने का अभ्यास शुरू किया गया। दमकल टीम ने आग और धुएं के बीच बचाव अभियान चलाया। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अधिकारियों ने मौके पर बचाव दलों की फुर्ती और समन्वय का जायजा लिया। अभ्यास के बाद सभी को बताया गया कि अचानक सायरन या धमाके जैसी स्थिति में घबराने के बजाय संयम और सतर्कता से काम लेना के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस दौरान एनसीसी कैडैट्स, दमकल कर्मी आपदा की टीम सहित अन्य कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

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