{"_id":"6b0ac687193327469c035abc","slug":"video-awareness-rally-was-held-in-sitapur-as-part-of-traffic-month-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीतापुर में यातायात माह के तहत जागरुकता रैली निकाली गई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सीतापुर में यातायात माह के तहत शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) आलोक सिंह द्वारा बधिर चालकों को डीफ लोगो लगे हुए हेलमेट प्रदान किया गए। वाहनों पर भी लगाए गए। इसके बाद पुलिस ऑफिस से लालबाग चौराहा व जीआईसी चौराहा होते हुए तरणताल तक जागरुकता रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी यातायात धर्मेंद्र कुमार यादव व अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

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