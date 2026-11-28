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सीतापुर के शहर कोतवाली क्षेत्र में कैंची पुल के पास पैदल घर जा रही महिला को कार सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद महिला उछलकर दूर कंटीली झाड़ियों में गिरकर घायल हो गई। इस बीच मौके पर अफरातफरी का माहौल रहा। घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन घायल महिला को जिला अस्पताल ले गए। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस में घटना की जानकारी ली। गाड़ी को अपने कब्जे में लिया है।

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