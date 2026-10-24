सिद्धार्थनगर: भारतभारी में संजय सिंह ने उठाए महंगाई-बेरोजगारी के मुद्दे, मतदाता सूची के आंकड़ों पर भी सवाल

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सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत भारतभारी स्थित मोतीगंज चौराहे पर शनिवार को आम आदमी पार्टी की ओर से सत्ता परिवर्तन जन आक्रोश सभा आयोजित की गई। पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष इमरान लतीफ के संयोजन में हुई सभा में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, चुनाव प्रक्रिया और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दे उठाए। संजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का वोट सबसे बड़ी ताकत है और चुनाव प्रक्रिया का निष्पक्ष होना जरूरी है।

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